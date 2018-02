Trump wil verbod op omstreden wapenaccessoires

Leeuw bijt bevroren staart af

20 februari Een leeuw in een Chinese dierentuin heeft een deel van zijn staart afgebeten nadat het aanhangsel bevroren was geraakt. Het roofdier was volgens verzorgers in de Taiyuan Zoo in slaap gevallen terwijl zijn staart in een waterbak hing. Vervolgens ging het keihard vriezen, waardoor het uiteinde van de staart uiteindelijk afstierf.