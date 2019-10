‘Trump wilde grens beschermen met alligators en migranten in been laten schieten’

Trumps adviseurs vreesden niet alleen voor een economisch fiasco, maar ook dat Amerikaanse toeristen vast zouden komen te zitten in Mexico en dat kinderen aan beide zijden van de grens na school niet meer naar huis zouden kunnen. ,,Jullie doen mij overkomen als een idioot”, zou Trump geschreeuwd hebben volgens verscheidene aanwezigen. ,,Hier draaide mijn hele campagne om, dit is míjn punt.”



De president had het Amerikaanse volk een muur tussen de VS en Mexico beloofd om ongewenste immigranten tegen te houden. Trump had blijkbaar in maart een soort van Berlijnse muur voor ogen. Hij wilde de omheining voorzien van elektrische schrikdraad en pieken ,,die de menselijke huid konden doorboren”. Wie er toch over zou komen, wilde Trump in het been laten schieten, ook al kreeg hij te horen dat zoiets onwettig was. Hij liet verder een ‘kostenraming’ maken van een watergracht met krokodillen.