Trump woedend na uitspraak Hooggerechtshof over belastingaangifte

UpdateNadat de Amerikaanse president Donald Trump jarenlang heeft geweigerd zijn belastingpapieren vrij te geven, heeft het Amerikaans Hooggerechtshof vandaag bepaald dat hij alsnog inzage moet geven in zijn financiële huishouding. Trump is woedend over de uitspraak en heeft op Twitter al zijn ongenoegen geuit.

Een gevoelige tik voor president Donald Trump. Een rechtbank in New York vroeg vorig jaar om inzage in de belastingaangiftes van de president. Net als altijd blokkeerde hij het vrijgeven van deze en andere financiële documenten onder het mom van presidentiële immuniteit. Volgens het Hooggerechtshof gaat dit niet op en kan zelfs een zittende president eventueel strafrechtelijk onderzoek niet ontlopen.

Volgens de advocaat van Trump, William Consovoy, geldt er immuniteit zolang Trump het ambt van president van Amerika uitoefent. Consovoy zei dat de officier van justitie niet eens de macht heeft om iets te doen als Trump iemand op Fifth Avenue in New York City neerschiet. ,,Er bestaat echter niet zoiets als presidentiële immuniteit voor belastingaangiften”, oordeelt het Openbaar Ministerie. Het Hooggerechtshof schaart zich nu achter het standpunt van het OM: een aanklager heeft het recht de financiële gegevens in te zien, waaronder ook belastingteruggaven, vinden de opperrechters in Washington.

Twijfels

Ook de tegenstanders van Trump in het parlement, de Democraten, eisten dat zij diens belastingaangiften mochten bekijken. Het gaat hier om documenten van de Deutsche Bank, de bank Capital One en de boekhoudersfirma Mazars. Ook zij plaatsen vraagtekens bij de financiële handel en wandel van de president, onder meer bij zijn zakelijke contacten met Rusland. Maar hier wees het Hooggerechtshof de zaak terug naar een lagere rechtbank.

Trump zelf vindt dat er geen gegronde reden is voor het vrijgeven van zijn financiën. Hij zou geen wetten hebben overtreden. De Democraten zouden alleen maar op zoek zijn naar een politiek instrument om tegen hem te gebruiken. In 2016 beloofde Trump in de campagne voor de presidentsverkiezingen dat hij, net als zijn voorgangers, zijn belastingaangiften openbaar zou maken.

Woedend

Trump reageert dan ook woedend op de uitspraak van het Hooggerechtshof. Die is oneerlijk, aldus de president, die in de serie Twitter-berichten onder meer uithaalt naar het hooggerechtshof, de Obama-regering, de senaat en de FBI.

In een van de met hoofdletters doorspekte tweets klaagt Trump dat het hooggerechtshof in zijn zaak een andere richtlijn heeft gehanteerd dan andere rechtbanken in het verleden hebben gedaan.

Familiebedrijf

De zaak draait om de eis van de aanklagers om Trumps persoonlijke- en vennootschapsbelastingaangiften van 2011 tot 2018 te kunnen inzien. De dagvaarding maakt deel uit van een onderzoek naar Trump en zijn familiebedrijf. Trump is de eerste president sinds Richard Nixon die niet vrijwillig zijn belastingaangifte heeft gepubliceerd. Dat is geen verplichting, maar gebruikelijk is het wel.

