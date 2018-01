Trump woedend op Bannon na verwijt van 'landverraad'

Bannon, meldt Trump in een verklaring, ,,heeft niets met mij of mijn presidentschap te maken. Toen hij is ontslagen, raakte hij niet alleen zijn baan kwijt, maar ook zijn verstand.''



Trump is woest om uitspraken die Bannon doet in een deze week te verschijnen boek van journalist Michael Wolff, Fire and Fury. Hij beschrijft daarin onder meer een ontmoeting tussen Donald Trump junior en een Russische advocaat die zei contacten in het Kremlin te hebben, als 'hoogverraad' en 'onpatriottistisch'. De zoon van toenmalig presidentskandidaat Trump hoopte belastende informatie over opponent Hillary Clinton te krijgen.

Problemen

Bannon erkent daarmee dat het onderzoek van een speciaal aanklager naar onoorbare samenwerking tussen Team Trump en de Russische overheid niet zomaar een ‘heksenjacht’ is, zoals Trump het zelf voorspiegelt. ,,Ze gaan Don junior kraken als een ei op de nationale tv,” zegt Bannon. Bovendien voorspelt hij dat Trumps schoonzoon Jared Kushner in de problemen zal komen vanwege financiële malversaties die de aandacht van de speciaal aanklager hebben.

Voor Trump betekenen de uithalen naar zijn familie het einde van zijn relatie met Bannon. De uitgesproken rechtse nationalist werd gezien als de architect van Trumps overwinning. Hij drukte met zijn provocatieve, populistische stijl een stempel op de campagne en kreeg hij als voornaamste politiek strateeg een hoge positie in het Witte Huis. Hij mocht zelfs tegen de gewoonte in aanwezig zijn bij vergaderingen van de Nationale Veiligheidsraad, waarin de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken buitenlandbeleid en oorlogsvraagstukken bespreken. In augustus vorig jaar moest Bannon het veld ruimen, maar nog altijd hield hij contact met Trump. Daar lijkt nu vooralsnog een einde aan te komen.

Honderden interviews

In zijn boek stelt Michael Wolff op basis van honderden interviews onder meer dat Trump en zijn team de verkiezingen van 2016 helemaal niet wilden winnen. Het ging Trump om de roem. Hij zou zijn vrouw Melania hebben verzekerd dat hij heus geen president werd. ,,Verliezen was winnen'', schrijft Wolff. Toen tot Trump doordrong dat hij wel degelijk tot president werd gekozen, oogde hij alsof hij een spook had gezien. ,,Melania was in tranen – en niet van geluk.''

Wolffs verhaal is niet onomstreden. Zo bestrijdt Tom Barrack, een vriend van Trump, dat hij een door Wolff geciteerde uitspraak heeft gedaan. ,,Hij is niet alleen gek, hij is dom,” zou hij over Trump hebben gezegd. De quote is ‘compleet en volkomen onwaar’, stelt Barrack nu.

Het Witte Huis doet zijn best de publicatie in diskrediet te brengen Woordvoerder Sarah Sanders noemt het boek ‘waardeloze tabloid fictie’. ,,Dit boek staat vol valse, misleidende getuigenissen van individuen die geen toegang of invloed in het Witte Huis hebben.” Een woordvoerder voor First Lady Melania Trump: ,,Het boek zal duidelijk verkocht worden in de koopjeshoek.”

Volledig scherm Trump (l) met veiligheidsadviseur Michael Flynn (m) en Steve Bannon (r) in het Witte Huis. © REUTERS

Aanklacht Manafort

Tegelijkertijd is Paul Manafort, een voormalige campagnebaas van president Trump, een rechtszaak begonnen tegen het Amerikaanse ministerie van Justitie. Ook klaagt Manafort Robert Mueller aan, de speciale aanklager die de beïnvloeding van de presidentsverkiezingen in de VS onderzoekt. Die zou veel te veel bevoegdheden hebben gekregen.

Manafort was Trumps campagneleider van juni tot augustus 2016. Hij kwam destijds in beeld tijdens het onderzoek van Mueller naar de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Manafort wordt verdacht van samenzwering tegen de VS en een aantal financiële misdrijven, onder meer in Oekraïne.

Hij stelt nu dat de aanklachten tegen hem helemaal buiten het onderzoek van Mueller vallen en ook buiten diens bevoegdheden. De aanklachten zouden alleen maar gaan over lobbywerk dat hij deed voor de overheid in Oekraïne. Manafort eist dat de zaak tegen hem van tafel wordt gehaald.