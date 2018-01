Trump zelfverzekerd: Ik versla Oprah in race om het presidentschap

,,Natuurlijk zou ik Oprah verslaan. Dat zou erg leuk zijn." Trump deed zijn uitspraken in gesprek met journalisten in het Witte Huis. Hij werd gevraagd om een reactie op de speculaties over een eventuele deelname van Winfrey namens de Democraten aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Die speculaties staken de afgelopen dagen de kop op nadat de mediaster een veelgeprezen speech hield tijdens de uitreiking van de Golden Globes.



,,Maar ik denk niet dat ze het gaat doen", voegde de Amerikaanse president toe. ,,Ik ken haar erg goed. Ik zat in een van haar laatste shows... Ik hou van Oprah."