Trump: zinvolle gesprekken over wapenbezit

Ontroostba­re weduwe krijgt op dag overlijden echtgenoot recht op zijn zaadcellen

22:22 Een weduwe uit Australië is op de dag dat haar echtgenoot zich van het leven had beroofd naar de rechter gestapt om het recht op zijn sperma af te dwingen. Jermimah Moylan kreeg haar zin, waarna uren later operatief zaadcellen uit het stoffelijk overschot van haar geliefde Sebastian werden verwijderd. ,,Zijn vroegtijdige dood mag onze vurige kinderwens niet in de weg staan.”