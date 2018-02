Trumps schoonzoon Kushner mag geen topgeheimen meer inzien

Kushner heeft al een jaar als adviseur in het Witte Huis gewerkt met slechts een voorlopige veiligheidsgoedkeuring op zak. Voor een permanente veiligheidsverklaring is een heel grondig antecedentenonderzoek nodig. Dat is bij Kushner nog niet afgerond, onder meer wegens zijn enorme financiële netwerk. Toch had hij inzage in het hoogst geclassificeerde materiaal.