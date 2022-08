Trumps team verklaarde aan justitie dat geheime stukken in Mar-a-Lago al waren overgedragen

Washington Post: FBI zocht bij Trump documenten over kernwapens

De FBI zou de woning van voormalig president Donald Trump eerder deze week zijn binnengevallen vanwege ‘documenten over kernwapens’. Dat melden bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek aan The Washington Post. Of het om geheime informatie over Amerikaanse kernwapens gaat is niet duidelijk, maar volgens de Amerikaanse krant benadrukt de zoekactie wel ‘hoe groot de angst is dat de documenten in verkeerde handen komen’.

12 augustus