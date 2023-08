Trumps vakantievilla kostte ‘slechts’ tien miljoen, nu betaal je 200.000 dollar om binnen te komen

Italiaanse bar brengt Britse toeristen 2 euro in rekening om broodje door midden te snijden

Twee Britse toeristen die in juni op vakantie waren in de buurt van het Italiaanse Comomeer, konden hun ogen haast niet geloven toen ze de rekening kregen nadat ze geluncht hadden in een bar. Tot hun grote verbazing zagen ze dat de uitbater hen 2 euro extra had gerekend om het broodje dat ze hadden besteld in twee te snijden.