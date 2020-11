Tsjech laat speelgoedhond uit tijdens avondklok

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de Tsjechische regering een avondklok ingesteld die sinds woensdag van kracht is. Tussen 21.00 en 5.00 uur moeten de Tsjechen thuisblijven. Even de hond uitlaten mag wel.

Een cameraploeg volgde op de eerste avond twee agenten op hun patrouille door een verlaten České Budějovice, de grootste stad in Zuid-Bohemen. Groot was hun verbazing toen ze een man tegenkwamen die in het historische centrum een pluchen hond voorttrok. Hij had het speelgoed met riemen vastgemaakt aan een geïmproviseerde brancard. ,,Ik laat mijn hond uit, ik doe niets illegaals”, zei de man tegen de agenten. Hij overhandigde hen zijn identiteitskaart en kreeg de vraag alsnog huiswaarts te keren. ,,Het was een grap, ik heb er geen spijt van”, verklaarde hij later aan een lokale krant.