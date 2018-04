'Tsjernobyl op ijs': Rusland laat drijvende kerncentrale te water

Milieuactivisten noemen het project riskant. Met het oog op de kernramp van Tsjernobyl in 1986 waarschuwde de milieuorganisatie Greenpeace onlangs nog voor het gevaar van "een Tsjernobyl op ijs".



Rusland wil zich toegang garanderen tot de rijke olie- en gasvelden die zich in de regio rond de Noordpool zouden bevinden. Bovendien komen er door het klimaatgerelateerde smeltend ijs nieuwe scheepvaartroutes in het hoge noorden van Rusland vrij. Daarom breidt Moskou zijn aanwezigheid in de regio ook op militair vlak verder uit. Ook de Verenigde Staten en andere oeverstaten hebben interesse in het Noordpoolgebied.