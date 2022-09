TUI verplaatst noodgedwongen vluchten van Amsterdam naar Brussel in oktober

Geschrapte vluchten kunnen Schiphol miljoenen per dag kosten: ‘Slechts pleister op zere wond’

Om het aantal passagiers te verlagen, biedt Schiphol luchtvaartmaatschappijen 350 euro per reiziger per geannuleerde vlucht. De tijdelijke oplossing voor het personeelstekort kost de luchthaven miljoenen en is volgens de branchevereniging voor luchtvaartmaatschappijen ‘slechts een pleister op een zere wond’. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag.

23 september