Turkije begint maandag met terugsturen IS'ers naar land van herkomst

Soylu stelt dat het om zo'n 287 IS’ers zou gaan, waaronder vrouwen en kinderen. Onduidelijk is of er ook Nederlanders onder die opgepakte strijders zijn. Er is vooralsnog niets over naar buiten gekomen. Ook is nog niet duidelijk of de minister het heeft over strijders die ze ze hebben aangetroffen in gevangenissen of detentiekampen die in Noord-Syrië onder Koerdisch bewind stonden.