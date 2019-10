Turkije dreigt 3,6 miljoen vluchtelingen naar Europa te sturen

In Turkije leven naar schatting 3,6 miljoen Syriërs die zijn gevlucht voor de oorlog in hun land. ,,We zullen de poorten openzetten”, dreigt Erdogan. Hij wijst erop dat de operatie in het grensgebied erop is gericht een veilige zone te creëren waar de Syrische vluchtelingen die in Turkije verblijven naartoe kunnen. Turkije wil de ‘demografische structuur’ in het gebied herstellen.



President Erdogan deed zijn uitspraken vandaan in een speech voor zijn AK-partij in Ankara. De EU keurt de operatie van het Turkse leger in Syrië af en wil dat die stopt. Een woordvoerder van de Europese Commissie gaf vandaag aan dat de EU sancties overweegt tegen Ankara. De Nederlandse regering sluit strafmaatregelen ook niet uit. Minister Kaag zegt ‘alle opties’ open te willen houden. Een Kamermeerderheid is voorstander van ‘stevige sancties’.



De Tweede Kamer is unaniem woest over de Turkse inval in Noord-Syrië. In het gebied vochten Koerdische strijders als bondgenoten van het westen tegen terreurgroep Islamitische Staat. Er is onbegrip over het voornemen van Navo-secretaris-generaal Stoltenberg om pas vrijdag met Erdogan te willen praten. ,,Dan heeft Turkije al 72 uur de tijd gehad om het grensgebied plat te bombarderen’’, sprak CDA-kamerlid Martijn van Helvert.

Standpunt EU helder

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen bespreken maandag in Luxemburg ‘alle aspecten’ van de crisis in Syrië als gevolg van de Turkse militaire operatie in Syrië. De kwestie komt later in de week ook aan de orde bij de EU-top van regeringsleiders in Brussel. De 28 lidstaten namen gisterenavond een ‘kristalhelder’ standpunt in, aldus de zegsvrouw.



Dat standpunt komt erop neer dat Turkije onmiddellijk moet stoppen met de actie en dat er alleen een politieke oplossing is voor het conflict in Syrië. De Turkse actie bedreigt bovendien de strijd tegen IS. ,,Die boodschap is duidelijk gehoord in Ankara, denk ik”, aldus de woordvoerster.



Zij voegde eraan toe dat Turkije als kandidaat-lidstaat geacht wordt het Europese buitenlandse beleid niet tegen te werken. Zij zei verder dat de EU-ambassadeurs er al over hebben gesproken en er op verschillende niveaus contacten zijn. De Noorse VN-gezant voor Syrië Geir Pedersen wordt maandag betrokken bij het overleg in Luxemburg.

Koerden naar Malieveld