Turkije en EU wijzen naar elkaar in ‘sofagate’ Von der Leyen

Voor de ontmoeting van Von der Leyen en voorzitter Charles Michel van de raad van EU-regeringsleiders met de Turkse president Erdogan stonden twee stoelen klaar, naast elkaar in het midden van de ruimte. Erdogan en Michel bezetten de stoelen, waarna Van der Leyen was veroordeeld tot een plaats op de bank verderop tegenover de Turkse buitenlandminister Mevlüt Cavusoglu.



Dat was volgens de EU ongepast en pijnlijk. Von der Leyen had als gelijke behandeld moeten worden. Brussel en andere Europese hoofdsteden zijn al dagen in beroering door de ‘kleinering’ van Von der Leyen, zoals Michel het naderhand noemde. Erdogan én Michel, die niet tussenbeide kwam maar ogenschijnlijk onbewogen ging zitten, worden onder meer seksisme verweten.