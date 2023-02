Turkije en Syrië getroffen door zware aardbeving, verschillende gebouwen ingestort

Breuklijnen

In Turkije komen regelmatig aardbevingen voor, omdat het land op breuklijnen ligt. Als de tektonische platen met elkaar botsen, veroorzaakt dat aardbevingen. In november vorig jaar werd het land ook al getroffen door een aardbeving, toen met een kracht van 5,9. Daarbij vielen indertijd zeker 80 gewonden en werden 8.000 gebouwen op schade gecontroleerd. Het epicentrum van de beving lag in de provincie Düzce aan de Zwarte Zee, op zo’n 200 kilometer van hoofdstad Ankara.

In november 1999 overleden door een aardbeving met een kracht van 6.3 ongeveer 900 mensen, eveneens in Düzce. In september van hetzelfde jaar had een bijzonder sterke aardbeving met een kracht van 7,4 het leven geëist van meer dan 17.000 mensen in de regio rond de industriestad Izmit, zo’n 130 kilometer naar het westen. Bij een aardbeving in Izmir kwamen in oktober 2020 meer dan honderd mensen om het leven.