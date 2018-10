Turkije levert bewijs over moord op journalist in Saoedisch consulaat

Melania Trump tegen Mr. President: Leg die telefoon nu eens weg!

8:05 De Amerikaanse first lady Melania Trump, momenteel op rondreis in Afrika, heeft zaterdag toegegeven dat ze niet altijd gelukkig is met de tweets van haar man. ,,Ik ben het niet altijd eens met hem, over wat hij op Twitter zet, en dat zeg ik hem ook", aldus Melania bij haar laatste stop in Egypte tegen meegereisde journalisten.