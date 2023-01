Turkije ontbiedt Nederlandse ambassadeur om protest met koran in Den Haag: ‘Verachtelijke daad’

,,De Nederlandse ambassadeur in Ankara wordt ontboden op ons ministerie. We veroordelen en protesteren tegen deze gruwelijke en verachtelijke daad, en eisen dat Nederland dergelijke provocaties niet toestaat”, aldus het ministerie in een verklaring. Ook wordt verwezen naar de koranverbranding van vorige week in Zweden, uitgevoerd door een rechts-extremistische politicus. ,,Deze verachtelijke daden beledigen onze heilige waarden. Het is een haatmisdrijf, een duidelijk signaal dat islamofobie, discriminatie en xenofobie geen grenzen kennen in Europa.”