Turkije prijst moslimjongeren die gewonde agent hielpen tijdens aanslag Wenen

De twee jonge mannen brachten de gewonde politieagent en twee vrouwelijke voorbijgangers in veiligheid tijdens de schietpartij waarbij zeker vier mensen om het leven zijn gekomen. De dader werd korte tijd later door de politie doodgeschoten.

,,We hebben gewoon gedaan wat nodig was. Ik, als moslim van Turkse afkomst, woon in Oostenrijk, ik ben geboren in Oostenrijk, ik ging naar school in Oostenrijk en leerde mijn beroep hier in Oostenrijk’', zei Ozen. ,,Omdat ik hier woon, sta ik ook vierkant achter dit land. Als er morgen weer zoiets gebeurt, zou ik precies hetzelfde doen.’’ Ook de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer onderstreepte tijdens een persconferentie dat de twee jonge mannen Oostenrijkers waren met een immigratieachtergrond.