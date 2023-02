Turkije staakt reddingswerk in meeste provincies, hulpkonvooi bereikt rampgebied Syrië

Bijna twee weken na de aardbevingen worden de reddingswerkzaamheden in negen Turkse provincies gestaakt. Alleen in Kahramanmaras en Hatay wordt nog gezocht naar overlevenden. Dat maakte de Turkse nooddienst AFAD bekend.

De aardbevingen hebben alleen in Turkije al meer dan 40.000 mensen het leven gekost, maar het dodental loopt waarschijnlijk verder op omdat er nog altijd mensen vermist zijn. De kans wordt steeds kleiner dat mensen nog levend onder het puin vandaan kunnen worden gehaald. Zaterdag konden reddingswerkers in de regio Hatay nog twee mensen bevrijden uit de ingestorte gebouwen.

AFAD zegt dat meer dan een miljoen mensen momenteel in tijdelijke opvang zitten in de getroffen provincies in Zuidoost-Turkije. In de provincies waar de reddingswerkzaamheden zijn gestaakt, richt de noodhulp zich nu op de slachtoffers die onderdak, voedsel en (psychische) zorg nodig hebben. Naar schatting zijn 1,2 miljoen mensen geëvacueerd uit het rampgebied.

Konvooi in Syrië

In het door rebellen gecontroleerde rampgebied in Syrië komt de hulpverlening moeizaam op gang. Een hulpkonvooi van Artsen zonder Grenzen met veertien vrachtwagens heeft inmiddels het noordwesten van Syrië bereikt, via de grens met Turkije.

Volledig scherm Het konvooi van Artsen zonder Grenzen komt aan in het rampgebied in Syrië © AFP

Artsen zonder Grenzen kan nu bijna 1300 tenten en een gelijk aantal ‘winterkits’ uitdelen aan gezinnen in kampen voor ontheemden. Het aantal mensen in die kampen is sterk toegenomen sinds de aardbevingen, zegt de organisatie. Volgens de Verenigde Naties verblijven op deze opvanglocaties zo’n 1,8 miljoen ontheemden.

Eerder deze week wisten de VN al zeker 178 vrachtwagens met hulpgoederen in het noordwesten van Syrië te krijgen. Voor de aardbeving staken dagelijks trucks vanuit Turkije de Syrische grens over om de ontheemden in het gebied van humanitaire hulp te voorzien. Met de aardbevingen kwam die hulp tijdelijk helemaal tot stilstand.