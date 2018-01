Turkije stelde VS op de hoogte van aanval op Koerden in grensregio

Opmerkelijk is dat de aanvallen van het Turkse leger gericht zijn tegen de door de VS gesteunde Koerdische milities van de YPG. 'Turkije was openhartig', aldus Mattis over de acties van de NAVO-bondgenoot. ,,Zij waarschuwden ons voordat zij hun vliegtuigen de lucht in stuurden. En wij werken nu aan de toekomst. Daar komen we wel uit."