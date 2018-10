Turkije: Wij kunnen bewijzen wie verantwoordelijk is voor lot Khashoggi

Het is de eerste keer dat Turkije met een officiële verklaring komt over het lot van de Saoedische dissident. Eerder zei president Erdoğan alleen dat er in het Saoedische consulaat in Istanboel, waar Khashoggi op 2 oktober verdween, bewijsmateriaal was overgeschilderd. De Turkse minister van Justitie liet eerder weten dat de Khashoggi-zaak ‘grondig’ wordt onderzocht en dat de resultaten ‘binnenkort’ openbaar worden gemaakt.



Çavuşoğlu sprak berichten in Turkse en Amerikaanse media tegen dat hij een geluidsopname had gedeeld van het martelen en vermoorden van de journalist met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Mike Pompeo, die woensdag in de Turkse hoofdstad Ankara was. Hij noemde het ‘uitgesloten’ dat Turkije aan Pompeo of enige andere Amerikaanse functionaris een geluidsopname heeft gegeven die te maken heeft met de verdwijning van Khashoggi, zei hij tegen verslaggevers. Hij voegde er aan toe dat Turkije met bewijzen zou komen zodra de Turks recherche het onderzoek heeft afgerond.