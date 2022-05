Turkije wil geen Turkey meer zijn en dient verzoek in om naam te veranderen

De regering in Ankara verwacht dat de nieuwe spelling na deze week internationaal gemeengoed wordt. De VN is volgens de bewindsman ‘klaar’ voor de naamsverandering en Ankara heeft de nieuwe schrijfwijze gepromoot in veel internationale correspondenties. De naam zou ook op etiketten van producten afkomstig uit het land moeten komen te staan.

De stap volgt op een decreet van president Erdogan uit december vorig jaar om de schrijfwijze Türkiye in het Engels, Frans, Duits en andere talen te gebruiken. De term Türkiye ‘vertegenwoordigt en beschrijft op de beste wijze de cultuur, beschaving en waarden van de Turkse natie’, stond er volgens persbureau Anadolu in het decreet van Erdogan.



Wat de werkelijke reden is voor de naamswijziging en het moment waarop die moet worden doorgevoerd, blijft onduidelijk. Staatsomroep TRT beschreef in een artikel in december de weinig flatteuze andere betekenissen van het Engelse woord Turkey: het refereert ofwel aan een kalkoen of aan iets ‘dat vreselijk fout gaat’, aldus de zender.