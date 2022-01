Turkmenistan wil ‘poort naar de hel’ na halve eeuw blussen

Braziliaan­se president (66) voelt zich beter na spoedopna­me in ziekenhuis

Het gaat beter met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, nadat hij gisterochtend met spoed moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd opgenomen met een darmobstructie, maar knapte op nadat er een maagsonde was ingebracht. Dat meldt de regering op gezag van het ziekenhuis in Sao Paulo. Bolsonaro heeft geen koorts of buikpijn.

