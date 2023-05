Turkse leider Erdogan scheldt verkiezingsrivaal uit voor dronkenlap

met video Turkse verkiezin­gen in Nederland: voor de een is Erdogan een held, voor de ander een dictator

Wint Erdogan opnieuw de verkiezingen of verliest hij na twintig jaar de macht? Turkse Nederlanders kunnen vanaf vandaag op op vier locaties in Nederland stemmen voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije. Er is amper campagne gevoerd door de partijen, maar de vraag over de positie van Erdogan hangt boven de markt. ‘Niemand kan Erdogan vervangen. Hij is onze held!’