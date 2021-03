Turkse luchtmacht valt Koerdische troepen aan in Syrië

Misbruik­schan­daal bisdom Keulen: tientallen hoge geestelij­ken verzwegen ontucht

18 maart In het bisdom Keulen zijn de afgelopen decennia honderden kinderen seksueel misbruikt. Daarbij zijn ruim 200 daders betrokken geweest. Tientallen hoge kerkfunctionarissen, onder wie de huidige aartsbisschop van Hamburg, hebben de ontuchtzaken in de doofpot gestopt. Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoeksrapport, dat vandaag gepubliceerd is.