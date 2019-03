Turkse politie jaagt vrouwenmars Istanboel uiteen met traangas

Honderden agenten van de oproerpolitie blokkeerden de toegang tot de bekende winkelstraat İstiklal Caddesi. Zij gebruikten traangas en pepperspray om de menigte uiteen te drijven. Veel vrouwen besloten vervolgens om zijstraten in te vluchten. Het is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht en of er gewonden zijn gevallen.



Sommige demonstrantes droegen kleurrijke pruiken en maskers. Ze hadden spandoeken bij zich met opschriften als ‘feministische opstand tegen mannelijk geweld en armoede’ en ‘ik ben vrij geboren en zal vrij sterven’. Ook scandeerden de vrouwen slogans als ‘we zwijgen niet, zijn niet bang en gehoorzamen niet’.



De Turkse politie treedt regelmatig op tegen demonstraties in Istanboel en op andere plaatsen. De regering in Ankara heeft de beperkingen aangescherpt na de mislukte staatsgreep in 2016. De noodtoestand die erna werd afgekondigd, werd vorig jaar juli opgeheven.