Turkse president Erdogan vraagt om solidariteit in Brussel

Voorafgaand aan dat gesprek zei Michel dat "we verschillende opinies hebben over verschillende onderwerpen". Hij wil in een "open dialoog" met Erdogan kijken of de problemen kunnen worden opgelost. Voor de EU is het belangrijk dat de deal met Turkije uit 2016 in stand blijft en de situatie in Syrië stabieler wordt, aldus Michel, die vorige week al uren met Erdogan sprak in Ankara.