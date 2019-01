Turkse president Erdogan weigert adviseur van Trump te ontmoeten

Hij zei dat Turkije voorbereidingen treft voor het aanpakken van IS in het noorden van Syrië. Hij benadrukte dat IS samen met ‘andere terreurgroepen’ zal worden uitgeschakeld. Een woordvoerder van Erdogan zei dat Ankara Washington geen toestemming gaat vragen voor een operatie in Syrië.



In december vorig jaar kondigde Trump aan dat hij de ongeveer 2000 Amerikaanse militairen uit Syrië zou terugtrekken. Langer blijven is volgens Trump niet nodig omdat IS in Syrië zou zijn verslagen. Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten is de terreurgroep echter niet uitgeschakeld.



De organisatie meldde dat IS gisteren een aanval uitvoerde op de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die worden geleid door de Koerden. Daardoor werden 23 SDF-strijders gedood en raakten dertig anderen gewond.