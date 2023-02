Turkse vrouw die meer dan 100 uur na aardbeving levend onder puin vandaan werd gehaald, is overleden

Een team van Duitse reddingswerkers kon de 40-jarige Zeynep Kahraman vrijdag bevrijden in de zwaar getroffen stad Kirikhan, in het zuiden van Turkije. De vrouw lag meer dan honderd uur gekneld tussen de lichamen van haar overleden kind en haar man.



De leider van dat zoek- en reddingsteam heeft het nieuws van haar overlijden bekendgemaakt. ,,We hebben net gehoord van de broer en zus dat Zeynep helaas is overleden in het ziekenhuis,” aldus de Duitser Steven Bayer. ,,We hebben ook het team geïnformeerd dat ze helaas is overleden en zijn dit nu aan het verwerken.”



Volgens reddingsarts Peter Kaub zijn de risico’s het grootst de eerste 48 uur na dergelijke ingewikkelde reddingsoperaties. ,,Ze lag meer dan honderd uur begraven. Ze zat niet vast, ze was echt begraven”, benadrukt hij.