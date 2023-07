Tussen champagne, coke en moord: hoe Marbella uitgroeit tot paradijs voor maffia

Prijs van zonnebril­len Ray-Ban ‘opgeblazen’, eigenaar aange­klaagd

EssilorLuxottica, de eigenaar van brillenmerken Ray-Ban en Oakley en het grootste brillenconcern van de wereld, wordt ervan beticht de prijzen van zijn brillen tot wel 1000 procent te hebben opgedreven. Dat staat in een aanklacht die door consumenten is ingediend bij de federale rechtbank in San Francisco.