Twee arrestaties na illegale naaktfoto op piramide in Egypte

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat een man is opgepakt die werkt bij de piramide. Hij liet zich omgerekend bijna 200 euro betalen voor zijn diensten. Daarnaast is een vrouw gearresteerd die een bemiddelende rol zou hebben gespeeld. Het beklimmen van de piramides is streng verboden.



Op de gewraakte foto is te zien hoe een Deense fotograaf en een onbekende vrouw naakt op elkaar liggen op het circa 140 meter hoge wereldwonder. Zij maakten ook een video waarop te zien is hoe ze 's nachts het bouwwerk beklimmen. Dat filmpje is op YouTube al 4,5 miljoen keer aangeklikt.



Aanvankelijk bestond er nog twijfel over de echtheid van de foto en de video, maar gezien de arrestaties is daarvan geen sprake meer. Minister van Oudheidkundige Zaken Khaled al-Anani leverde vorige week een dossier over de zaak in bij justitie. Hij omschreef de video als een schending van het publieke moraal en zei de beelden te laten onderzoeken. ,,We willen weten waarom ze dit gedaan hebben’’, zei hij.