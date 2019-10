Twee Belgische Syriëgangers ontsnapt uit Koerdische gevangenis

Dat heeft OCAD-baas Paul Van Tigchelt in de Belgische Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen gezegd. Het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) in België zegt te weten dat ‘twee mannelijke Foreign Terrorist Fighters wisten te ontkomen uit een gevangenis in het noorden van Syrië’.