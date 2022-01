Twee Canadezen doodgeschoten in toeristische hotspot van Mexico

Britse geheime dienst vond dader van gijzeling in Texaanse synagoge niet gevaarlijk

De Britse geheime dienst heeft de man uit Blackburn die afgelopen weekend in Texas mensen in een synagoge gijzelde, eerder onderzocht en niet gevaarlijk bevonden. Britse media melden dat Malik Faisal Akram in 2020 is doorgelicht door de dienst MI5.

18 januari