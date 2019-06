Twee doden bij gewelddadige betoging tegen regering Haïti

video Me­ga-demonstra­tie in Hongkong tegen uitleve­rings­wet China

9 juni Honderdduizenden mensen betogen in Hongkong tegen de voorgenomen wetgeving waarmee verdachten aan het vasteland van China kunnen worden uitgeleverd om daar berecht te worden. Naar verwachting is het de grootste betoging in Hongkong sinds jaren en er zijn mogelijk een half miljoen mensen op de been.