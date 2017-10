Twee doden bij natuurbranden in Spanje

Een aantal grote natuurbranden in het noordwesten van Spanje hebben aan twee mensen het leven gekost. De doden vielen in de regio Galicië, aldus een woordvoerder van de Spaanse politie.

Brandweerlieden vonden de levenloze lichamen in een uitgebrande auto. Het vuur raast ondertussen door. Volgens de autoriteiten zijn de branden ofwel aangestoken, of overgewaaid vanuit Portugal. Extreme droogte in het gebied maakt het vatbaar voor branden en de harde wind bemoeilijkt het blussen.

In totaal bestrijden zowat 350 brandweerlui met de hulp van 200 militairen zeventien brandhaarden in Galicië, zo meldt de regionale regering. Het zwaarst getroffen is de regio rond de stad Vigo. Door de rookontwikkeling moesten er in de havenstad een winkelcentrum, een appartementsgebouw voor universiteitsstudenten en meerdere fabrieken, waaronder een van PSA (Peugeot, Citroën), worden ontruimd. Tussen Vigo en Barcelona lag het treinverkeer stil.

Portugal

In het centrum van Portugal kwamen in de gemeenten Penacova en Sertã volgens de autoriteiten totaal drie mensen om. Ook raakten 25 mensen gewond.