Twee doden bij noodweer Rivièra

In delen van Var dat aan de Rivièra ligt, stortte in het weekeinde evenveel regen naar beneden als normaal in een twee of drie maanden tijd. Ook aan de Italiaanse Rivièra is veel wateroverlast en schade door de overmatige regenval.

Het noodweer was niet beperkt tot deze streek. In grote delen van het noorden van Italië en het zuidoosten van Frankrijk regende het hard en zijn rivieren buiten hun oevers getreden en kelders ondergelopen. In Turijn is zondag de marathon afgelast omdat het waterpeil in rivier de Po gevaarlijk hoog is komen te staan.