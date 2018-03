Twee doden bij schietpartij op campus van Amerikaanse universiteit

De slachtoffers zouden geen studenten zijn, meldt de politie. Er wordt vanuit gegaan dat het incident voortkomt uit een conflict in de privésfeer. De 19-jarige vermoedelijke dader, die wordt aangeduid als vuurgevaarlijk, is nog niet gepakt. Zijn signalement is verspreid.



Studenten is geadviseerd een schuilplaats te zoeken en 911 te bellen als ze iets verdachts zien. Uit voorzorg hebben scholen in de buurt de deuren gesloten. Er hebben zich geen andere gewonden gemeld.



Het schietincident in Mount Pleasant zorgt voor veel commotie in de VS. Amper twee weken geleden richtte een oud-leerling een bloedbad aan op Douglas High in Parkland, Florida. Zeventien mensen kwamen daarbij om. Het drama wakkerde de discussie over wettelijke beperkingen voor wapenbezit aan.