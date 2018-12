‘Twee doden door bomaanslag op toeristenbus bij piramides Egypte’

Het incident vond plaats bij de piramides van Gizeh ten zuiden van Caïro. Lokale media reppen over een terroristische aanval. De bus zou Indonesische toeristen hebben vervoerd, maar de nationaliteit van de inzittenden en de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.



Volgens een anonieme Egyptische ambtenaar is een van de omgekomen inzittenden een Egyptenaar. De bus was vandaag onderweg naar de piramides ten zuiden van Caïro toen de bom afging.



Egypte strijdt al jaren tegen Islamitische militanten, die zich met name in de Sinaï-woestijn ophouden. De regio was eerder het toneel van aanslagen op christelijke minderheden in het land, maar ook op toeristen.