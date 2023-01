Twee doden en zeven gewonden bij steekpartij in trein Noord-Duitsland

De trein reed van Kiel naar Hamburg, maar is niet verder gereden dan het dorpje Brokstedt, waar de politie ingreep. De dader zou even daarvoor zijn begonnen met het aanvallen van medepassagiers. Van de zeven gewonden zouden er drie zwaar- en vier lichtgewond zijn, meldt Hamburger Abendblatt. Over het motief van de dader kan de politie nog geen uitspraken doen. Het station in Brokstedt is afgezet. Meerdere treinen zijn uitgevallen.