Twee doden na botsing tussen boot en walvis in Nieuw-Zeeland

Bruine beer sterft tijdens plaatsing g­ps-hals­band, dierenorga­ni­sa­ties Italië furieus

Berin F43 is dood. De rebelse Noord-Italiaanse beer moest een nieuwe gps-halsband, maar die operatie liep helemaal verkeerd af. Dierenwelzijnsorganisaties zijn boos. Het dier was bekend omdat ze niet bang was om in de buurt van mensen te komen.

6 september