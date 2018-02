Twee gewonden bij schietpartij op school Los Angeles

'Killer mountain' Geredde klimster: 'Ik moest Tomasz wel achterlaten op berg'

1 februari Ze is de eerste vrouw ooit die de 8100 meter hoge Pakistaanse berg Nanga Parbat in de winter beklom zonder zuurstof en de hulp van sherpa’s. Maar de afdaling van de ‘killer mountain’ was een hel. Elisabeth Revol verloor er haar Poolse partner en bevroor haar handen en voeten. ‘Het was verschrikkelijk en pijnlijk’.