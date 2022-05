Twee gezochte moordverdachten Canada overleden bij mysterieuze vliegcrash

Moord op bendelid

Inmiddels is duidelijk dat onder de vier overleden slachtoffers twee van de meest gezochte mannen in Canada waren. Voormalig soldaat Gene Lahrkamp werd gezocht door de Thaise politie, omdat hij een van de belangrijkste verdachten van de moord op bendelid Jimi Sandhu was. Volgens de politie heeft Lahrkamp het bendelid samen met verdachte Matthew Dupre afgelopen februari doorzeefd met kogels in zijn villa in de Thaise kustplaats Phuket. Twee dagen na de moord later zou Lahrkamp naar Canada zijn gevlucht. Dupre werd in februari al opgepakt in Alberta en wordt naar verwachting uitgeleverd.

Tweede moordenaar

De tweede gezochte man aan boord van het vliegtuig was Duncan Bailey, een vermeend bendelid die werd verdacht van samenzwering tot moord in verband met een schietpartij in Vancouver in 2020. Op 6 oktober dat jaar werd een 42-jarig slachtoffer in de wijk Dunbar neergeschoten terwijl hij een baby in een autostoeltje droeg. Bailey zou samen met een andere verdachte verantwoordelijk zijn geweest voor de schietpartij. Het slachtoffer overleefde de aanslag, maar werd in mei 2021 alsnog neergeschoten en vermoord in de Canadese plaats Coquitlam. Het is nog niet duidelijk of Bailey ook betrokken is geweest bij deze moordpoging.



Ten tijde van de vliegtuigcrash was Bailey volgens Canadese media op borgtocht vrijgelaten. De vierde inzittende van het kleine vliegtuig was de Canadees Hankun Hong. Het is nog niet duidelijk of hij een co-piloot of passagier van het vliegtuig was.