Twee jaar cel voor Nederlandse vleeshandelaar Jan F.

Het proces ging over systematisch en internationaal gesjoemel met paardenvlees uit Roemenië en Canada dat als rundvlees werd verkocht en verwerkt. Tegen F. was vier jaar cel geëist. De aanklagers zien in hem ,,de grote organisator van deze oplichterij”.

Goedkoop

Meer dan 500 ton goedkoop paardenvlees werd in 2012 en 2013 verkocht in zeker zes Europese landen alsof het duurder rundvlees was. Jan F. en Hans W. kochten het paardenvlees in Roemenië, importeerden het en sloegen het op in Breda en verkochten het daarna aan het Franse bedrijf Spanhero. Dat verkocht het vlees vervolgens door aan een bedrijf in Luxemburg, gespecialiseerd in diepvriesmaaltijden.