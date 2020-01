Twee kinderen overleden bij buscrash Duitsland: ruim twintig gewonden, minister geschokt

Een schoolbus met tientallen kinderen crashte rond 07.30 uur in een weiland in Eisenach, een plaats in het midden van Duitsland. De chauffeur was onderweg naar een basisschool in Berka toen hij door een nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor en van de weg raakte. Het voertuig stortte van een heuvel naar beneden, kantelde en kwam op de zijkant terecht.

Crisisteams

Meer dan twintig kinderen raakten gewond, van wie er twee inmiddels zijn overleden. Ook de chauffeur is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. Alle ouders van de kinderen zijn door de Duitse autoriteiten op de hoogte gebracht en worden opgevangen door crisisteams, schrijven Duitse media.

Helmut Holter, minister van Onderwijs, is inmiddels op de school aangekomen en ook Georg Maier, minister van Binnenlandse Zaken, is op de plek van de crash om te ondersteunen waar mogelijk.

Tweede buscrash

Toevalligerwijs was rond hetzelfde tijdstip nog een ander busongeluk in Duitsland waarbij scholieren betrokken waren. In Opper-Beieren, vlakbij München, verloor een chauffeur eveneens de macht over het stuur en knalde met behoorlijke snelheid tegen een boom. Negen kinderen raakten gewond. De chauffeur is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.