Twee lijken van vrouwen gevonden in vriezer, politie London arresteert man (50)

Video IS-leider al-Baghdadi voor het eerst in vijf jaar te zien op videobeel­den

29 april Abu Bakr al-Baghdadi, leider van terreurorganisatie Islamitische Staat, is voor het eerst in vijf jaar te zien op videobeelden. De video werd via de app Telegram verspreid door Al-Furqan, het persagentschap van IS. In juli 2014 was al-Baghdadi voor het laatst te zien op videobeelden. Vorige zomer publiceerde IS wel nog een speech van de leider.