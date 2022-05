Twee meisjes (10 en 12) overleden bij Vlaamse woningbrand, wietplantage ouders oorzaak

met video Dit gebeurde er vannacht: eerste Russische soldaat voor rechter en wanhopige oproep aan Elon Musk

Een 21-jarige Russische sergeant moet in Oekraïne terechtstaan voor oorlogsmisdaden. De Oekraïense hoofdaanklager Irina Venediktova meldt dat hij de eerste Russische soldaat is die voor de rechter verschijnt. De sergeant is in Oekraïense hechtenis.

12 mei