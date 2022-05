Twee mensen na 50 uur onder puin ingestort gebouw China gehaald, negen arrestaties

The Wan­ted-ster Tom stierf terwijl vrouw z’n hand vasthield: ‘De engeltjes komen papa halen, zei ik’

Kelsey, de vrouw van de onlangs op 33-jarige leeftijd overleden The Wanted-zanger Tom Parker, heeft zijn hand vastgehouden terwijl hij stierf. Het was ondanks het verdriet een mooi moment, maar ze kon het amper opbrengen om vervolgens aan hun jonge kinderen te vertellen dat hun papa er niet meer was. Nog altijd heeft de weduwe steun aan een ‘teken’ dat ze van haar grote liefde kreeg.

