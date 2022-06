Twee Mexicanen aangeklaagd nadat tientallen migranten overlijden in bloedhete vrachtwagen in Texas

Slangen­beet leidt Duitse politie naar boerderij met 110 slangen

De politie in Duitsland heeft zondag meer dan 110 gevaarlijke slangen aangetroffen op een boerderij in Salzgitter, in de buurt van Hannover. De politie kwam de beesten op het spoor nadat de eigenaresse zich in het ziekenhuis had gemeld met een giftige slangenbeet.

