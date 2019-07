Twee Nederlanders en Belgische peuter omgekomen bij heftig ongeval in Spanje

Het ongeval gebeurde volgens het Spaanse Diario Informacion gisteren even na 15.00 uur bij de kruising tussen snelwegen AP-7 en A-70, op de buitenring van Alicante en ongeveer een kilometer voor een tolpoort. De twee voertuigen kwamen om onduidelijke redenen met elkaar in botsing en raakten volledig vernield.

Aanvankelijk werden drie doden en drie gewonden gemeld. De Nederlandse man, de Belgische vrouw en haar peuter zouden volgens lokale media om het leven zijn gekomen. Volgens Diario Informacion werd het kind op de plek van het ongeval nog gereanimeerd door toegesnelde hulpdiensten, maar mocht de hulp niet baten. Vandaag werd ook duidelijk dat de dochter uit het Nederlandse gezin is overleden en dat de moeder zwaargewond is geraakt.

De identificatie van de slachtoffers verliep moeizaam aangezien de slachtoffers geen identiteitsdocumenten op zak hadden. Daarom bestond er ook enige tijd onduidelijkheid over hun exacte leeftijd. Het kind werd door sommige media aanvankelijk als een kind van één jaar oud omschreven. Het tweede Belgische slachtoffer werd wisselend als man en vrouw omschreven. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht.

Hulpdiensten

Dodelijk weekeinde

Het tweede grote ongeval had zondagochtend plaats in de provincie Salamanca. Een 29-jarige bestuurder raakte de controle over zijn voertuig kwijt. In de auto met vijf zitplaatsen zaten zes personen tussen de 17 en 29 jaar. Een meisje en drie jongens tussen de 17 en 20 jaar overleefden het ongeval niet.